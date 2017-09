Wall Street met lichte winsten de handel uit

Gepubliceerd op | Views: 112

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse beurzen zijn donderdag licht hoger gesloten. De belastingplannen die president Donald Trump een dag eerder aankondigde hielden de gemoederen nog altijd bezig. Ook werden cijfers verwerkt over onder meer de economische groei in de Verenigde Staten en over de arbeidsmarkt.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 22.381,20 punten. De bredere S&P 500 ging 0,1 procent omhoog en kwam op 2510,06 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq sloot nagenoeg onveranderd op 6453,45 punten.

De Repubikeinen in het Congres en het Witte Huis kamen woensdag met langverwachte plannen voor een fikse belastingverlaging voor onder meer bedrijven. Maar mede omdat een financiële onderbouwing vooralsnog ontbreekt, plaatsen analisten vraagtekens bij de haalbaarheid van de voorstellen.

Amerikaanse economie groeit

De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal volgens een herzien cijfer met 3,1 procent op jaarbasis gegroeid. Dat is een fractie sterker dan eerder was gemeld. Verder bleek dat het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering afgelopen week sterker is gestegen dan economen hadden voorzien.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was McDonald's. De fastfoodketen profiteerde van een adviesverhoging en won 2,2 procent. Oliereus ExxonMobil volgde met een plus van 0,9 procent. Entertainmentconcern Walt Disney was de sterkste daler in de Dow met een min van 1,2 procent.

Blackberry opvallende stijger

Blackberry was een opvallende stijger op Wall Street. Het Canadese technologiebedrijf kwam met beter dan verwachte kwartaalresultaten, mede dankzij een sterke groei van de softwareverkoop, en werd daarvoor beloond met een koerssprong van ruim 13 procent.

De euro was 1,1785 dollar waard, net zoveel als aan het einde van de Europese beurshandel eerder op de dag. De prijs van Amerikaanse olie daalde 1 procent tot 51,60 dollar per vat. De Brentprijs, maatgevend voor olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, zakte 0,5 procent tot 57,64 dollar per vat.