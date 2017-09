'Wall Street opent licht lager'

Gepubliceerd op | Views: 235

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan donderdag voor een licht lagere opening. Beleggers kauwen nog altijd op de belastingplannen die president Donald Trump woensdag aankondigde. Verder worden cijfers verwerkt over de economische groei, de groothandelsvoorraden en aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen. Ook spreken verschillende Fed-bestuurders.

De plannen die Trump woensdag ontvouwde, zorgden in eerste instantie voor positivisme. Juist ook doordat bedrijven minder geld kwijt zullen zijn aan belastingen. Toch worden ook vraagtekens gezet bij de haalbaarheid van de hervormingen.

Bij de woorden van de Fed-bestuurders zal met bovengemiddelde aandacht worden gelet op aanwijzingen voor volgende rentestappen. Alom wordt verwacht dat de rente dit jaar nog één keer zal worden verhoogd. De groei van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal op jaarbasis met 3,1 procent geeft beleidsbepalers mogelijk enige sturing. Het groeicijfer werd voorbeurs gemeld en was iets beter dan bij een eerdere raming.

BlackBerry

Qua bedrijven weet onder meer BlackBerry de aandacht op zich gericht. Het Canadese bedrijf kwam met beter dan verwachte cijfers naar buiten, geholpen door de groei bij de softwaredivisie van de voormalig producent van smartphones. De goede resultaten volgen op een kwartaal waarbij BlackBerry investeerders nog teleurstelde.

Verder staat levensmiddelenconcern Campbell Soup in de belangstelling. Het bedrijf verwacht langer nodig te hebben om de overname van Pacific Foods af te ronden omdat een voormalig aandeelhouder van dat bedrijf dwars ligt.

Luchtvaartsector

Ook de luchtvaartsector kan op een bovengemiddelde aandacht rekenen door de storingen wereldwijd. Daardoor kunnen veel passagiers niet inchecken, vermoedelijk door een storing in het vluchtboekingssysteem.

De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten woensdag met winsten. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 22.340,71 punten. De bredere S&P 500 won 0,4 procent tot 2507,04 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 1,2 procent bij op 6453,26 punten.