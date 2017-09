Economie VS groeit iets sterker

Gepubliceerd op | Views: 117 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal met 3,1 procent gegroeid in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt uit een nieuwe raming van de Amerikaanse overheid.

Het gaat om de sterkste vooruitgang in meer dan twee jaar. Het cijfer werd bijgesteld van een eerder gemelde groei met 3 procent. Economen hadden gemiddeld verwacht dat dit cijfer gehandhaafd zou blijven.

In het eerste kwartaal ging de grootste economie ter wereld met 1,2 procent vooruit. Over de eerste helft van dit jaar was sprake van een economische groei in de VS met 2,1 procent.