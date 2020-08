Wall Street met winsten het weekend in

Wat een hosanna, elke dag zie je groen in de dow.



waanzin ten top, beurs zonder correcties en 1 lijns streep up.



op wat voor basis is het baseerde stijging steeds.

Neffer gezien dit maillifiede gedrag van FED steun, gratis geld markt voor bankiers.

AFSCHAFFEN dit oneerlijk systeem.



Was het niet zo steeds: sell in mei en back in september.

Fabel is al paar jaar niets meer.

Bij mens op zondag hadden ze het over ik zie daling in grafiek en berekeningen van wiskunde zeggen crash in juni, maar niets hoor.