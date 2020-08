Spyker wil meer auto's gaan bouwen na deal met rijke Rus

Gepubliceerd op | Views: 260 | Onderwerpen: autoindustrie

ZEEWOLDE (AFN) - De Nederlandse sportwagenbouwer Spyker Cars heeft een grote deal gesloten de Russische multimiljonair Boris Rotenberg en diens zakenpartner Michail Pessis. Volgens Spyker-baas Victor Muller kan zijn bedrijf hierdoor eindelijk op grotere schaal auto's gaan bouwen. Ook wil Muller volgend jaar een grote Spyker-winkel openen in Monaco en de onderneming moet weer een eigen raceteam krijgen.

"Dit is een hele grote deal voor ons. Er zijn tientallen miljoenen euro's mee gemoeid", zegt Muller in gesprek met het ANP. Het is de bedoeling dat er halverwege volgend jaar drie verschillende modellen van Spyker geproduceerd gaan worden in een fabriek van Rotenberg in Trier. Die fabriek heeft volgens Muller een capaciteit van ongeveer 500 auto's per jaar. Maar hoeveel exemplaren uiteindelijk van de band gaan rollen, valt nog te bezien. Spyker wil de productie zoveel mogelijk laten afhangen van de vraag.

De vestiging in Monaco moet een soort 'experience center' worden, bedoeld om de aandacht in de autowereld weer op de Nederlandse onderneming te vestigen. Jaren terug vergaarde Spyker ook al grote bekendheid via een eigen Formule 1-team, maar bij dat avontuur ging veel geld verloren en het had weinig gescheeld of Spyker was voorgoed ten onder gegaan. Muller denkt voor het opzetten van een nieuw raceteam niet aan de Formule 1, maar aan races als de 24 uur van Le Mans.