Aedifica investeert in uitbreiding Duitse zorgcampus

BRUSSEL (AFN) - Zorgvastgoedbedrijf Aedifica investeert circa 9 miljoen euro in de uitbreiding van zijn zorgcampus in het Duitse Bitterfeld-Wolfen. Het onder meer aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf gaat een multifunctioneel gebouw aan de campus toevoegen dat plaats biedt aan 36 bewoners en nieuwe serviceruimtes omvat, zoals een dagverzorgingscentrum voor senioren, een kantoor voor ambulante zorg, een dokterspraktijk en een restaurant.

De werkzaamheden worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 afgerond. Na de oplevering van de uitbreiding zal de zogeheten SARA Seniorenresidenz-zorgcampus plaats bieden aan een totaal van 162 bewoners in 95 appartementen voor ouderen met hoge of intensieve zorgbehoeften en 67 appartementen voor ouderen die zelfstandig willen wonen met zorg en diensten op aanvraag.

De huurovereenkomst voor de uitbreiding van de zorgcampus zal worden toegevoegd aan de bestaande huurovereenkomst met een resterende looptijd van 28 jaar. Het initiële brutohuurrendement van de uitbreiding zal circa 5,5 procent bedragen.