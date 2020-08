Hoofdindex Amsterdam noteert lager

Gepubliceerd op | Views: 482

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam stond vrijdag middag op verlies. Bij de andere Beurzen in Europa was sprake van een wisselend beeld. Beleggers zochten naar richting na de wijziging van het inflatiebeleid door de Amerikaanse Federal Reserve (Fed). Onder het nieuwe beleid zal de Fed de rente minder snel verhogen om de inflatie in te dammen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel op Wall Street 0,7 procent in de min op 558,68 punten. De MidKap daalde een fractie tot 809,91 punten. De beurs in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,5. De Londense FTSE-index daalde een fractie.

Eurocommercial Properties (plus 6,8 procent) was de grote winnaar in de MidKap. Het winkelvastgoedfonds heeft in de afgelopen twaalf maanden minder huur opgehaald door de coronacrisis. Topman Jeremy Lewis noemde de huurincasso over de afgelopen periode echter "solide". In het afgelopen kwartaal werd 78 procent van de huur opgehaald en in juli was dat 93 procent.

Boskalis

Verder is bekend geworden dat baggeraar Boskalis samen met spooraannemer Swietelsky aan de slag gaat met de verlening van de metrolijn in Hoek van Holland. Boskalis noteerde 0,6 procent hoger.

In de AEX stond ING (plus 1,4 procent) bij de grootste stijgers. De grootbank heeft tevens aangekondigd een negatieve rente in te gaan voeren voor spaartegoeden boven de 250.000 euro. Daarmee vergroot de bank de groep spaarders die moeten betalen om hun spaargeld bij de bank te stallen.

Vivoryon

Verder stond Sif op een verlies van 1,5 procent. De productie bij de funderingsspecialist liep door de uitbraak van het coronavirus vertraging op. Vivoryon steeg daarentegen 6,2 procent. De in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnoloog wil een Nederlands bedrijf worden om nieuwe investeerders aan te trekken. Laadpalenmaker Alfen klom ook fors, met een plus van 4,6 procent, na een forse verhoging van het koersdoel door Berenberg.

HAL verloor op zijn beurt 2,4 procent. De investeerder wordt geraakt door de gedaalde beurskoersen van optiekconcern GrandVision en baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis vanwege de coronacrisis en zag de waarde van zijn beleggingen dalen.

Norwegian Air

Elders in Europa trok Norwegian Air de aandacht. In Oslo raakte de luchtvaartmaatschappij 8 procent kwijt. De Noorse prijsvechter vreest voor zijn voortbestaan. Norwegian geniet overheidssteun, maar de spaarpot van het bedrijf is naar verwachting begin volgend jaar leeg. Voor die tijd is extra geld nodig, anders dreigt een faillissement.

De euro noteerde op 1,1878 dollar, tegenover 1,1827 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent in prijs tot 43,10 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper, op 45,05 dollar per vat.