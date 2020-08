Negatieve rente voor meer vermogende spaarders ING

Gepubliceerd op | Views: 2.223 | Onderwerpen: rente

AMSTERDAM (AFN) - ING voert de komende maanden een negatieve rente in voor spaartegoeden boven de 250.000 euro. Daarmee vergroot de bank de groep spaarders die moeten betalen om hun spaargeld bij de bank te stallen. Sinds dit jaar moesten klanten met meer dan 1 miljoen euro op hun rekening al een negatieve rente betalen. De grens van 250.000 euro gaat gelden per rekening en niet per klant.

ING gaat over tot de verlaging van de rente tot min 0,5 procent vanwege de aanhoudende lage en negatieve rentes in de markt. Voor zakelijke klanten gaat de wijziging op 1 oktober in. Voor particuliere klanten gebeurt dat op 1 januari.

Voor de groep spaarders met tegoeden tussen de 250.000 euro en 1 miljoen euro hanteerde ING de afgelopen tijd een rente van 0 procent. Dat tarief blijft gelden boven een spaartegoed van 100.000 euro, daaronder geeft ING 0,01 procent rente op spaar- en beleggingsrekeningen van particulieren. Op de betaalrekeningen is het rentetarief ook voor die laatste groep al 0 procent.

Volgens ING heeft 3 procent van de zakelijke klanten en 0,3 procent van de particuliere klanten een rekening met een saldo van minimaal 250.000 euro.