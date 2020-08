'Wall Street staat voor hogere opening'

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken vrijdag hoger aan de laatste dag van de handelsweek te beginnen. Beleggers kauwden na op de toespraak van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell, die verklaarde dat de Federal Reserve een hogere mate van inflatie zal toestaan. Verder worden de beloftes van president Donald Trump bij een eventuele tweede termijn verwerkt.

Powell verklaarde op het jaarlijkse symposium van de centrale bank in Jackson Hole in de staat Wyoming dat de Fed voortaan mikt op een inflatie in de Verenigde Staten die gemiddeld rond de 2 procent schommelt. Deze stap geeft meer ruimte voor de uitgifte van langetermijnleningen, die doorgaans gevoeliger zijn voor inflatie.

Trump zegt in zijn tweede termijn als president de belastingen te zullen verlagen. Ook zal hij 10 miljoen banen creëren in 10 maanden, het land veranderen in de "productiesupermacht van de wereld" en een einde maken aan de Amerikaanse afhankelijkheid van China.

TikTok

Bij de bedrijven gaat de aandacht onder meer uit naar Coca-Cola. Het frisdrankconcern kondigde een vrijwillige vertrekregeling voor personeel aan als onderdeel van een strategisch plan. Hier kunnen naar verwachting 4000 medewerkers gebruik van maken. In eerste instantie gaat het om werknemers in de VS, Canada en Puerto Rico. Het bedrijf rekent 350 miljoen dollar tot 550 miljoen dollar kwijt te zullen zijn aan ontslagvergoedingen. Coca-Cola sluit ontslagen ook niet uit.

Verder blijft de ophanden zijnde overname van de Amerikaanse tak van filmpjesapp TikTok de gemoederen bezighouden. Supermarktconcern Walmart heeft zich achter Microsoft geschaard in de poging van het softwarebedrijf om TikTok in te lijven. Ook Oracle aast op het onderdeel.

Oliesector

Verder gaat de aandacht uit naar de oliesector na het passeren van orkaan Laura die aan kracht inleverde nadat deze aan land kwam. De voorbije dagen lag de olieproductie in de Golf van Mexico vanwege de passerende orkaan deels stil.

Ook het aftreden van de Japanse premier Shinzo Abe heeft mogelijk invloed op de handel. Kenners van Bank of America voorspelden dat zijn aftreden voor een waardedaling van de dollar zou zorgen. Dit door toenemende politieke onzekerheden in Japan en de VS.

De aandelenbeurzen gingen donderdag overwegend met winsten de handelsdag uit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 28.492,27 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,2 procent tot 3484,55 punten, maar de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent tot 11.625,33 punten.