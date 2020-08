Coca-Cola biedt 4000 werknemers vertrekregeling aan

quote: all together schreef op 28 augustus 2020 14:41:

Van mij mag Coca-cola company failliet gaan. Je wordt kotsmisselijk van hun politiek correcte reclames, alsof de zwarte mens heel het wereldgebeuren bepaald. Ze vergeten wie hun dikke management salaris ophoest en ik hoop dat ze daarvoor gestraft worden.

Dit is niet alleen een zeer arrogante maar ook nog eens een heel domme uitspraak. Coca-Cola is actief in bijna alle landen ter landen, en heeft dus ook bijna alle mensen ter wereld als (potentiële) klant. Het zal u misschien verrassen dat die mensen niet allemaal roomblank zijn, maar die fout ligt bij u en niet bij dit bedrijf. Het is dus niet alleen logisch maar ook zakelijk verstandig dat zij ervoor kiezen hun producten te vermarkten met een image dat recht doet aan de verscheidenheid van deze wereld. Coca-Cola zal namelijk in eerste plaats een goed resultaat weg willen zetten voor hun aandeelhouders, en een dollar of euro is nu eenmaal kleurenblind. Als u denkt dat Coca-Cola's salarissen in merendeel betaald worden door roomblanke klanten zal u nog vreemd opkijken als u zich eens zou verdiepen in de geografische omzetverdeling van dit bedrijf. Mocht uw tere zieltje het toch niet kunnen verdragen dat er ook gekleurde of Aziatische mensen voorbij huppelen in een reclame, kunt u altijd nog een ander zoetig drankje proberen. Of u kunt natuurlijk ook augurkenvocht proberen, dat past wel goed bij uw verzuurde persoonlijkheid. Dat, of u slaat de reclames voortaan gewoon over.