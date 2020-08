KBC verwacht dat overname GrandVision doorgaat

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - Hoewel de voortgang van de overname van GrandVision door de Italiaanse brillengigant EssilorLuxottica steeds onduidelijker wordt, gaan analisten van KBC Securities er wel vanuit dat de deal doorgaat. De kenners zeiden vrijdag dat te verwachten dat EssilorLuxottica vervolgstappen gaat nemen om meer informatie te verkrijgen van GrandVision na de verloren rechtszaak.

De voorzieningenrechter in Rotterdam wees eerder deze week de vorderingen van EssilorLuxottica tegen GrandVision en eigenaar HAL af. Daarmee krijgt het concern geen toegang tot de gewenste bedrijfsinformatie van de Nederlandse bedrijven. EssilorLuxottica stapte naar de rechter omdat GrandVision tijdens de coronacrisis zijn koers sterk gewijzigd had, zonder dat met de beoogde nieuwe eigenaar te overleggen. Zo werden bijvoorbeeld veel winkels tijdelijk gesloten tijdens de pandemie. Daarmee zouden afspraken zijn geschonden.

Uit halfjaarcijfers van investeerder HAL, de eigenaar van GrandVision bleek donderdag een nettowinst van ruim 89 miljoen euro, tegen bijna 192 miljoen euro een jaar eerder. De omzet lag op bijna 2,4 miljard euro. Mede door de onzekerheden als gevolg van de coronacrisis doet de beursgenoteerde investeerder geen uitspraak over de verwachte nettowinst in de rest van dit jaar. Hierbij speelt ook mee dat dit resultaat voor een belangrijk deel wordt bepaald door de resultaten van de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd.

De door de coronacrisis gedaalde beurskoersen van GrandVision en baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis raakten de investeerder donderdag verder. De zogeheten nettovermogenswaarde van HAL, de gezamenlijke waarde van zijn beleggingen en niet-beursgenoteerde bezittingen, was per 31 juni zo'n 12,7 miljard euro tegen 13,7 miljard euro eind vorig jaar. KBC gaat niet concreet in op de resultaten.

HAL heeft bij de bank een buy-advies en een koersdoel van 145 euro. Het aandeel HAL stond vrijdag omstreeks 09.55 uur 1,2 procent lager op 114,40 euro.