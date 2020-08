Prijsvechter Norwegian Air vreest voor voortbestaan door crisis

Gepubliceerd op | Views: 364 | Onderwerpen: luchtvaart

OSLO (AFN/BLOOMBERG) - Prijsvechter Norwegian Air vreest voor zijn voortbestaan. De luchtvaartonderneming geniet overheidssteun, maar dat is volgens de Noren onvoldoende om door de coronacrisis te komen. De spaarpot van Norwegian is naar verwachting begin volgend jaar leeg. Voor die tijd is extra geld nodig, anders dreigt een faillissement.

Al voor de crisis losbarstte kampte Norwegian met problemen. De prijsvechter kende de voorbije jaren een sterke groei. Het was daarbij de grootste niet-Amerikaanse maatschappij die op grote steden in de Verenigde Staten vloog. Maar de groei ging ook gepaard met oplopende schulden. Daardoor is het bedrijf bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van de coronacrisis. Eerder dit jaar werden schulden en verplichtingen omgezet in aandelen.

Norwegian rapporteerde over de eerste helft van 2020 een verlies voor belastingen van 4,8 miljard Noorse kroon, omgerekend 457 miljoen euro. Daarbij was in het tweede kwartaal wel sprake van enige verbetering. Ondanks de "redelijk vooruitzichten om mogelijke wanbetalingen te voorkomen" ziet het bedrijf een "aanzienlijk risico" om failliet te gaan. Dit gebeurt als er geen akkoord wordt bereikt met schuldeisers, er geen toegang is tot werkkapitaal en de algehele situatie niet verbetert.