Berenberg voert koersdoel Alfen flink op

AMSTERDAM (AFN) - Laadpalenfabrikant Alfen is een van de grootste winnaars op het vlak van energietransitie in Europa. Dat stellen kenners van Berenberg in een rapport. Ze voeren het koersdoel voor het aandeel op van 40 naar 51 euro, bij een hold-advies.

De verhoging van de richtprijs volgt op de sterke halfjaarcijfers die Alfen presenteerde en na een gesprek met het bestuur van het bedrijf. Volgens Berenberg zorgt aanhoudende innovatie bij Alfen voor zekerheden in groei.

Het aandeel Alfen sloot donderdag op 59,00 euro.