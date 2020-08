Franse economie kromp in recordtempo in tweede kwartaal

Gepubliceerd op | Views: 585 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De economie van Frankrijk is in het tweede kwartaal in het recordtempo van 13,8 procent gekrompen in vergelijking met de voorgaande periode door de coronacrisis en de lockdownmaatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan. Dat bleek uit definitieve cijfers van het Franse nationale statistiekbureau. Het is de sterkste krimp sinds het begin van de metingen meer dan zeventig jaar geleden.

De definitieve meting van vrijdag is gelijk aan de voorlopige raming en volledig in lijn met de prognose van economen. In het eerste kwartaal van dit jaar liet de Franse economie al een min van 5,9 procent optekenen. Toen had Frankrijk ook al last van de crisis.

Ten opzichte van een jaar geleden kromp de economie van Frankrijk met 18,9 procent, een fractie minder hard dan bij de eerste raming. Door de virusuitbraak werden de Franse industrie, de bouw en het toerisme hard geraakt, net als de investeringen, handel en consumentenuitgaven.