Winkelvastgoedfonds Eurocommercial haalt minder huur op

Gepubliceerd op | Views: 1.625

AMSTERDAM (AFN) - Winkelvastgoedfonds Eurocommercial Properties heeft in de afgelopen twaalf maanden minder huur opgehaald door de coronacrisis. Het bedrijf maakte afspraken maakte met huurders over de periode dat de winkels hun deuren gesloten moesten houden vanwege de uitbraak van het coronavirus. Daardoor werd 21,7 miljoen euro aan inkomsten misgelopen.

De exploitant van winkelvastgoed heeft afspraken gemaakt met 83 procent van de huurders over de periodes dat winkels dicht bleven. Zo werden winkelcentra van het bedrijf in België, Frankrijk en Italië gesloten. In Zweden bleven de centra wel open, maar ook daar konden winkels minder bezoekers ontvangen vanwege coronamaatregelen.

Topman Jeremy Lewis noemt de huurincasso over de afgelopen periode "solide". "In het afgelopen kwartaal werd 78 procent van de huur opgehaald, na afspraken over concessies. Voor juli is dat percentage 93 procent", aldus Lewis. Het directe investeringsresultaat in de twaalf maanden tot eind juni kwam uit op 119 miljoen euro. Dat was een half procent minder dan een jaar eerder. De netto huurinkomsten liepen terug naar 176,3 miljoen euro, tegen 178,6 een jaar eerder. Er werd ook op de kosten bespaard doordat de rentelasten lager waren en er minder werd uitgegeven aan marketing, personeel en reiskosten

Lewis gaat vanwege zijn leeftijd overigens niet op voor een herbenoeming. De 75-jarige topman blijft wel adviseur actief bij Eurocommercial. De huidige financieel directeur Evert Jan van Garderen is zijn beoogde opvolger. Lewis had sinds de oprichting van Eurocommercial Properties in 1991 de leiding.