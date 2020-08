Funderingsspecialist Sif onderhandelt over twee grote projecten

Gepubliceerd op | Views: 104

HEERLEN (AFN) - Funderingsspecialist Sif heeft een grote kans om opdrachten binnen te slepen voor twee windparken, waarvan een op de Noordzee. Het bedrijf is voor beide in exclusieve onderhandeling. Sif zou voor de twee opdrachten tezamen 200 kiloton aan palen leveren en het zou daarmee een verdriedubbeling betekenen van het werk dat bij de onderneming op de plank ligt.

Sif heeft momenteel een orderboek van 100 kiloton aan getekende contracten en 200 kiloton voor deze projecten waarvoor exclusieve onderhandelingen lopen. Sif, dat voornamelijk monopiles voor windparken op zee levert, maakte bij de publicatie van de halfjaarcijfers niet bekend voor welke projecten de onderhandelingen lopen.

De productie bij Sif liep door de uitbraak van het coronavirus vertraging op. "Dat kwam doordat werknemers terugkeerden naar huis of uit voorzorg in quarantaine werden geplaatst", schrijft topman Fred van Beers. In het eerste halfjaar van 2020 liep de omzet terug naar 151,2 miljoen euro. Een jaar terug was dat nog 170,4 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) bedroeg 11,5 miljoen euro, tegen 12,7 miljoen euro een jaar eerder.