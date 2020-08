'Kleine openingswinst voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 962

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent vrijdag waarschijnlijk met een kleine winst. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting licht hoger beginnen in navolging van de overwegend hogere slotstanden op Wall Street. Op Beursplein 5 openden onder meer funderingsspecialist Sif Holdings nog de boeken.

Bij Sif liep de productie door de uitbraak van het coronavirus vertraging op. In het eerste halfjaar liep de omzet terug en ook het bedrijfsresultaat viel lager uit. De funderingsspecialist liet tevens weten een grote kans te hebben om opdrachten binnen te slepen voor twee windparken, waarvan een op de Noordzee. Het bedrijf is voor beide in exclusieve onderhandeling.

HAL kwam donderdag na de slotbel al met cijfers. De investeerder wordt geraakt door de gedaalde beurskoersen van optiekconcern GrandVision en baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis vanwege de coronacrisis. De zogeheten nettovermogenswaarde van HAL, de gezamenlijke waarde van zijn beleggingen en niet-beursgenoteerde bezittingen, was per 31 juni zo'n 12,7 miljard euro tegen 13,7 miljard euro eind vorig jaar.

Uitgever van wetenschappelijke literatuur Koninklijke Brill zag de winst in het eerste halfjaar stijgen dankzij kostenbesparingen. De impact van de coronacrisis deed zich vooral in de verkoop van gedrukte boeken voelen. De totale omzet daalde met ruim 3 procent op jaarbasis, tot 16,2 miljoen euro. De terugloop in de verkoop van gedrukte boeken werd tot juni volledig gecompenseerd door de toegenomen afname van eBooks.

De Europese beurzen sloten donderdag in het rood. De AEX-index daalde 0,7 procent tot 562,41 punten en de MidKap verloor 0,8 procent tot 809,98 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 0,7 procent. Wall Street ging overwegend vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 28.492,27 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent.

De euro was 1,1872 dollar waard, tegen 1,1827 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 43 dollar. Brentolie werd een fractie duurder op 45,10 dollar per vat.