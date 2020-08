NN Group vergroot belang in Fagron tot meer dan 10 procent

Gepubliceerd op | Views: 870

ROTTERDAM (AFN) - NN Group heeft zijn belang in Fagron opgevoerd tot boven de drempel van 10 procent. Dat maakte de toeleverancier aan apotheken bekend. Volgens Fagron bezit NN Group per 24 augustus indirect in totaal 10,04 van het totaal aantal stemrechten.

Het merendeel van de stemrechten wordt gehouden door Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij. Daarnaast zijn de rechten in handen van NN Investment Partners, NN Investment Partners Belgium, Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij, NN Re en Movir.