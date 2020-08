Toch korte handelssessie op Nieuw-Zeelandse beurs

Gepubliceerd op | Views: 884 | Onderwerpen: Nieuw-Zeeland

WELLINGTON (AFN) - De beurshandel in Nieuw-Zeeland had ook vrijdag, voor de vierde dag op rij, last van een cyberaanval. Er kon slechts een beperkte tijd gehandeld worden. In die periode klom de graadmeter tot het hoogste niveau ooit.

Volgens beursuitbater New New Zealand Exchange (NZX) was er wederom sprake van een zogeheten DDoS-aanval op de website van de beurs. Bij een DDoS-aanval gebruikt iemand een netwerk van geïnfecteerde computers om dataverzoeken naar een website te sturen. Die wordt daardoor overspoeld door data en is dan voor niemand meer bereikbaar.

Er is geen handelsinformatie geschonden, benadrukte de beurs eerder al. De verstoringen komen op een zeer slecht moment, in een periode dat grote bedrijven als de nationale luchtvaartmaatschappij Air New Zealand voor het eerst sinds de coronapandemie hun cijfers presenteren.

Donderdag wees de NZX er op dat er sprake is van een DDoS-aanval van buiten de landsgrenzen, maar is onduidelijk waar deze concreet vandaan komt. Dat lijkt vrijdag weer het geval. Kenners noemen het platleggen van de beurs een "erg serieuze zaak", gezien de lange periode dat er geen handel kan plaatsvinden en de "verfijning en vastberadenheid die relatief zeldzaam is" van de aanval.