Ajax mag weer naar de Champions League

AMSTERDAM (AFN) - Ajax mag weer aan de Champions League deelnemen. De halve finalist van vorig jaar won voor eigen publiek van APOEL Nicosia (2-0). Dat was ruim voldoende na het gelijkspel van vorige week in Cyprus (0-0).

Edson Álvarez bekroonde zijn debuut in de basisformatie in de 43e minuut met de 1-0. Dusan Tadic zorgde in de tachtigste minuut voor grote opluchting in de Johan Cruijff ArenA (2-0).

Ajax wordt donderdag tijdens een loting in Monaco aan de tegenstanders in de groepsfase gekoppeld. De landskampioen zit tijdens de loting in pot 2 en ontloopt Real Madrid, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Sjachtar Donetsk, Tottenham Hotspur en Benfica.

Ajax verdient minimaal 40 miljoen euro met de plaatsing voor de groepsfase van de Champions League.