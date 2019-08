Gepubliceerd op | Views: 611

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse kledingketen Forever 21 staat op omvallen. Bronnen meldden aan persbureau Bloomberg dat de onderneming, die ook in Nederland actief is, op het punt staat faillissementsbescherming aan te vragen. Forever 21 heeft steeds minder geld tot zijn beschikking en ook de mogelijkheden tot een ommezwaai lijken uitgeput.

Eerder voerde het bedrijf gesprekken over aanvullende financieringen. Ook werkte de onderneming met adviseurs aan een herstructurering van de schulden. Die gesprekken zouden zijn gestaakt. De inspanningen zouden er nu op zijn gericht om de keten tegen schuldeisers te beschermen via een zogeheten Chapter 11-procedure.

Als het bedrijf faillissementsbescherming geniet kunnen onder meer onrendabele winkels makkelijker worden gesloten en een reorganisatie eenvoudiger worden uitgevoerd. Vertegenwoordigers van Forever 21 in de VS reageerden tegen Bloomberg niet op verzoeken om commentaar.