'Albert Heijn zet mes in managementlaag'

ZAANDAM (AFN) - Supermarktketen Albert Heijn zet naar verluidt het mes in zijn managementlaag. RTL Z meldt dat 150 managers boventallig zijn verklaard. De onderneming wil kortere lijntjes in zijn organisatie en de structuur versimpelen. Een woordvoerder van Albert Heijn was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Volgens de berichten gaat het om operationeel en regiomanagers door heel Nederland. Ook op het hoofdkantoor in Zaandam vallen functies weg. De betreffende werknemers zijn inmiddels op de hoogte gebracht.

De supermarktketen wil zoveel mogelijk managers voor de onderneming behouden in een andere functie. Daar wordt nu naar gezocht. Per saldo verdwijnen geen banen. Het bedrijf zou de nieuwe indeling per oktober in willen laten gaan.