Albert Heijn snijdt in managementlaag

Gepubliceerd op | Views: 1.475

ZAANDAM (AFN) - Supermarktketen Albert Heijn zet het mes in zijn managementlaag. Circa 150 managers zijn boventallig verklaard. De onderneming wil kortere lijntjes in zijn organisatie en de structuur versimpelen. Een woordvoerder bevestigde een eerder bericht daarover van RTL Z.

Volgens de zegsman gaat het om operationeel en regiomanagers door heel Nederland. Ook op het hoofdkantoor in Zaandam vallen functies weg. De betreffende werknemers zijn inmiddels op de hoogte gebracht.

De supermarktketen wil zoveel mogelijk managers voor de onderneming behouden in een andere functie. Daar wordt nu naar gezocht. Per saldo verdwijnen geen banen. De nieuwe indeling moet per oktober ingaan en komt uit de hoge hoed van topvrouw Marit van Egmond. Zij staat sinds 1 februari aan het roer bij Albert Heijn.