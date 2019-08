Wall Street maakt verliezen goed

Gepubliceerd op | Views: 403

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag halverwege de sessie in de plus, nadat de koersborden eerder rood kleurden. Met name financiële fondsen zorgden mede voor de ommekeer. Evengoed blijven beleggers bezorgd over de afzwakkende economie. Ook houden ze de ontwikkelingen in de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China en de brexitperikelen in de gaten. Verder opende een keur aan bedrijven de boeken.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde rond 19.35 uur (Nederlandse tijd) 0,8 procent hoger op 25.984 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 2884 punten en techgraadmeter Nasdaq dikte 0,3 procent aan tot 7847 punten.

Financiële fondsen herstelden van eerdere verliezen. Op de obligatiemarkt dook de Amerikaanse langetermijnrente eerder weer onder de kortetermijnrente. Dat wijst meestal op een aanstaande recessie, wat zijn weerslag had op het sentiment. Verder stonden energiebedrijven als Chevron, ExxonMobil met winsten tot 0,9 procent bij de winnaars.

Hewlett Packard

Tiffany won 2,9 procent. De juweliersketen zag de verkoop in de afgelopen periode dalen, net als de nettowinst. Het bedrijf handhaafde zijn prognoses voor het gehele jaar. De vernieuwing van de productlijn laat volgens Tiffany langer op zich wachten dan gepland.

Verder kwam technologieconcern Hewlett Packard Enterprise (HPE) met cijfers. Daarbij verhoogde de onderneming de winstverwachting. Het aandeel stond bijna 3 procent hoger. Andere bedrijven die de boeken openden, waren onder meer cosmeticaproducent Coty (plus 4,5 procent), softwareleverancier Autodesk (min 7,5 procent), horlogemaker Movado (min 17 procent) en Brown-Forman (min 1,8 procent), het moederbedrijf van whiskey-merk Jack Daniel's.

Donald Trump

Verder herbevestigde het ministerie van Handel de plannen van president Donald Trump om de tarieven op nog eens 300 miljard dollar aan Chinese producten deels per 1 september en deels per 15 december met 5 procent te verhogen.

De euro was 1,1083 dollar waard tegen 1,1081 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent meer op 55,89 dollar. Brentolie steeg 1,7 procent in prijs tot 60,55 dollar per vat.