Europese beurzen in mineur

Gepubliceerd op | Views: 53 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam stond woensdagmiddag op verlies. Ook elders in Europa leverden graadmeters in. Veel aandacht ging uit naar het Verenigd Koninkrijk waar premier Boris Johnson de opening van het parlementaire jaar uitstelde. Op het Damrak werden de halfjaarberichten van funderingsspecialist Sif Holding, laadpalenfabrikant Alfen en zakenbank NIBC goed ontvangen.

De AEX-index op Beursplein 5 stond kort na de openingsbel in New York 0,6 procent in de min op 543,84 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 787,14 punten. Parijs en Frankfurt zakten tot 1,2 procent.

Londen zakte 0,4 procent. Het pond kreeg een tik na de aankondiging van Johnson. Hij ontkende dat hij het parlement buitenspel wil zetten bij de brexit, maar parlementariërs houden door de stap minder tijd over om een no-deal brexit tegen te houden. Op de obligatiemarkt dook de Amerikaanse langetermijnrente weer onder de kortetermijnrente. Dat wijst meestal op een aanstaande recessie.

ASR

Grootste daler in de AEX was verzekeraar ASR met een verlies van 3,2 procent. Telecombedrijf was de enige stijger aan met een winstje van 0,2 procent. Betaalbedrijf Adyen daalde 0,2 procent, de onderneming sluit een samenwerking met Alipay van de Chinese webwinkelgigant Alibaba.

Alfen steeg 6,9 procent bij de kleinere bedrijven. De maker van laadpalen voor elektrische auto's en slimme energienetwerken wist de omzet en winstgevendheid in de eerste jaarhelft flink te verhogen. Zakenbank NIBC, die de nettorentebaten in het afgelopen halfjaar zag stijgen, won 0,9 procent. Sif Holding klom 4 procent. De funderingsspecialist behaalde in de eerste jaarhelft meer omzet.

Thomas Cook

In Londen kelderde Thomas Cook bijna 15 procent. De Britse reisorganisatie heeft een akkoord bereikt over nieuwe kapitaalinjecties die de onderneming moeten redden van een faillissement. Thomas Cook houdt er rekening mee dat er door de plannen een einde komt aan zijn beursnotering in Londen. De Zweedse kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) steeg 4,4 procent na een adviesverhoging door RBC.

De euro bleef vrijwel vlak op 1,1085 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,5 procent meer op 56,32 dollar. Brentolie steeg 1,8 procent in prijs tot 60,55 dollar per vat.