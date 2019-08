Gepubliceerd op | Views: 91

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met minnen aan de handelssessie begonnen. Beleggers zijn bezorgd over de afzwakkende economie en houden de ontwikkelingen in de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China in de gaten. Verder gaat de aandacht uit naar de gebeurtenissen rondom de brexit. Ook opende een keur aan bedrijven de boeken.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,4 procent lager op 25.666 punten. De brede S&P 500 verloor 0,4 procent tot 2859 punten en techgraadmeter Nasdaq speelde 0,7 procent kwijt tot 7771 punten.

Juweliersketen Tiffany won 0,8 procent. De juweliersketen zag de verkoop in de afgelopen periode dalen, net als de nettowinst. Het bedrijf handhaafde zijn prognoses voor het gehele jaar. De vernieuwing van de productlijn laat volgens Tiffany langer op zich wachten dan gepland.

Ook technologieconcern Hewlett Packard Enterprise (HPE) kwam met cijfers en verhoogde de winstverwachting. Het aandeel stond ruim 4 procent hoger. Andere bedrijven die de boeken openden, waren onder meer cosmeticaproducent Coty (plus 3,6 procent), softwareleverancier Autodesk (min 14 procent), horlogemaker Movado (min 21,6 procent) en Brown-Forman (min 1,7 procent), het moederbedrijf van whiskey-merk Jack Daniel's.