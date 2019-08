Pond krijgt tik na aankondiging Johnson

Opbossen en afvoeren al die eng-nekken die HET wel even gaan doen voor HUN landje. Helaas komen er steeds meer van dat soort halve zolen aan de macht, hetzij gekozen door een meerderheid danwel als gevolg van het heersende politieke stelsel. Het is natuurlijk wel zo dat deze incompetente, zichzelf vreselijk overschattende drukte- en praatjesmakers boven zijn komen drijven omdat hun voorganger(s), de vaak links lullende en rechts vullende zakkenvullers, er ook een potje van hebben gemaakt (door uit te blinken in niets voor elkaar krijgen, corrupt te zijn etc.).



Ik ga er echt serieus over nadenken of ik een van die hansworsten (hetzij Trump, Johnson, Bolsonaro, noem maar op), zodra ze 'out of office' zijn, kan aanklagen voor hun significante bijdrage aan de vernietiging van (al het (in de ruimste zin des woords) leefbare op) de aarde en Trump voor het veelvuldig ruineren van mijn beleggings-portefeuille (;>)).