'Wall Street stevent af op lagere opening'

Wat een kabaal zeg over Brexit.



Het leven gaat gewoon door, met of zonder afspraken.

De goeroes denken dat ze de wijsheid in pacht hebben en trekken doem scenarios uit hun hoge pet inclusief de konijnen.



Wat ik geleerd heb van dit soort uitspattingen van media en goeroes, is dat het tegenovergestelde altijd plaats vindt en dat het zijn eigen weg zal vinden.



Wij hebben alles over ons heen gehad (banken fraude, internet crises, financiele crises, lage rente, handelsoorlog).



Maar het leven gaat gewoon door, met of zonder Brexit en de handel blijft doorgaan met London.

Als je continue met hypotheses komt dat het einde nabij is voor UK, dan zal geen enkel investeerder/bedrijven bewegen en staan wij stil.

Is dit wat media graag wil ?? Blijkbaar wel, want ze gaan erop los en adviseurs trekken hun apenpakje nog een keer aan om klanten op de hoogte te houden wat de gevolgen zijn van Brexit.



Probeer een keer positief te zijn dat elke verandering (of dit nu Brexit is) goed is.

Het heeft tijd nodig maar uiteindelijk gaat het zoals het gaat.

De markt zal het verwerken en bedrijven zullen de economie draaiende houden, maar dat gepeupel van overheid en bemoeienissen... zij zorgen dat economie vertraagd door onnozel gedrag en goeroes die je voorspiegelen van ontelbare worst case scenarios.