Staat wil tot 2 miljard euro ophalen

Jaren gratis geld en toch draait de economie niet .

Infrastructuur moeten we hebben om de boel te redden .

Duitsland gaat misschien 50 miljard erin pompen .

Dat zijn voorlopig alleen nog maar loze beloftes. De schwarze null kan best wel eens dwarsliggen.Nederland heeft overigens enorm geïnvesteerd in infrastructuur afgelopen jaren. Zijn nog maar weinig ''verwaarloosde'' wegen en sporen in Nederland. Dus dat is pure geldverspilling.