Duits softwarebedrijf TeamViewer naar beurs

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - Het Duitse softwarebedrijf TeamViewer is van plan nog dit jaar naar de beurs in Frankfurt te gaan. De Britse eigenaar Permira wil daarbij aandelen TeamViewer gaan verkopen.

Naar verluidt mikt Permira op een waardering voor TeamViewer van 4 miljard tot 5 miljard euro. Volgens bronnen is de investeerder van plan 30 tot 40 procent van TeamViewer te verkopen aan beleggers. Dat zou de grootste beursgang van een technologiebedrijf in Duitsland in lange tijd kunnen worden. Permira nam TeamViewer in 2014 over voor 870 miljoen euro.

Het in 2005 opgerichte TeamViewer is gevestigd in Göppingen en levert producten rond het verbinden met online meetings en op afstand toegang krijgen tot computers.