'Cijfers Sif beter dan verwacht'

AMSTERDAM (AFN) - De cijfers van funderingsspecialist Sif over het tweede kwartaal waren beter dan verwacht. Dat schrijft ING. De bank wijst op de hoger dan verwachte ebitda en sterke kasstroom.

Verder stipt ING de betere vooruitzichten voor de langere termijn aan, waarbij Sif veel mogelijkheden ziet buiten Europa (de Verenigde Staten, Japan, Taiwan en de Baltische staten). Al met al is ING positief gestemd over het handelsbericht. Het advies ligt op hold met een koersdoel van 10,50 euro. Sif noteerde woensdag omstreeks 09.45 uur een plus van 0,7 procent op 11,54 euro.