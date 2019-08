Gepubliceerd op | Views: 1.989

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam ging woensdag over een breed front omlaag. Ook de andere Europese beurzen stonden in het rood. Beleggers hielden de blik gericht op de ontwikkeling rond het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Op Beursplein 5 openden funderingsspecialist Sif Holding, laadpalenfabrikant Alfen en zakenbank NIBC de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent lager op 545,25 punten. De MidKap daalde ook 0,4 procent, tot 792,85 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,6 procent. Op de obligatiemarkt dook de Amerikaanse langetermijnrente weer onder de kortetermijnrente. Dat wijst meestal op een aanstaande recessie.

Grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak was chemicaliëndistributeur IMCD met een verlies van 1,4 procent. Adyen voerde de schaarse stijgers aan met een winst van 0,4 procent. De betalingsdienstverlener gaat een samenwerking aan met Alipay van de Chinese webwinkelgigant Alibaba.

Besi

In de MidKap sloot chipbedrijf Besi de rij met een min van 2,6 procent na een adviesverlaging door NIBC. Baggeraar Boskalis profiteerde van een adviesverhoging door ABN AMRO en ging aan kop met een plus van 1,7 procent.

Alfen steeg 10 procent bij de kleinere bedrijven. Het bedrijf deed goede zaken met laadpalen voor elektrische auto's en slimme energienetwerken en wist de omzet en winstgevendheid in de eerste jaarhelft flink te verhogen. Zakenbank NIBC, die de nettorentebaten in het afgelopen halfjaar zag stijgen, won 1,2 procent. Sif Holding klom 1,9 procent. De funderingsspecialist behaalde in de eerste jaarhelft meer omzet.

H&M

In Stockholm won kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) 4,5 procent dankzij een adviesverhoging door RBC. RTL Group won 0,5 procent in Frankfurt. Het moederbedrijf van onder meer een aantal Nederlandse tv-zenders heeft zijn omzet het afgelopen halfjaar verder opgevoerd.

De euro was 1,1087 dollar waard tegen 1,1089 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 55,50 dollar. Brentolie steeg 0,6 procent in prijs tot 59,88 dollar per vat.