Aandeelhouders Van Lanschot in oktober bijeen

AMSTERDAM (AFN) - De aandeelhouders van Van Lanschot Kempen komen op 9 oktober bijeen vanwege de voorgestelde kapitaalteruggave van 1,50 euro per aandeel. Als ze het voorstel aannemen zal de teruggave in beginsel plaatsvinden in december 2019, aldus de vermogensbeheerder in een verklaring.

Het voorstel tot kapitaalteruggave dat bij de buitengewone algemene vergadering in Den Bosch wordt besproken werd aangekondigd bij de halfjaarcijfers. Van Lanschot wil het bedrag per aandeel A teruggeven, De Nederlandsche Bank (DNB) heeft bevestigd geen bezwaar te hebben tegen dit voorstel. Indien het voorstel wordt aangenomen zal ruim 60 miljoen euro worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.