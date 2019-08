De wereld is een beetje in de war of "in war" zou Trump zeggen, veel zaken zijn minder zeker dan eerder, allemaal waar. Maar wie koopt op dit moment nu niet zo'n prachtig aandeel als NIBC ?. Er wordt volstrekt legaal bakken met geld verdiend, volledig transparant en terwijl u wacht op een reflectie daarvan in de koers, die onbegrijperlijkerwijs nagenoeg uitblijft, krijgt u richting 10% dividend. Waarom wil je dit als belegger nu niet hebben? Het bedrijf verdient 2x zoveel aan een klein hypotheekje op hetzelfde pand als buurman de grootbank die met deze aktiviteit al schandalig veel geld overhoudt. 10 jaar wachten en je hebt het aandeel (wat er dan van de koers over is) helemaal graties ! Als Reggeborgh instapt dan is dat een garantie dat er verschrikkelijk verdiend gaat worden. Over wie zijn rug? Dat zien we dan wel weer, toch?. Dit moet mensen die net uit All Inclusive Turkije terugkomen toch vreselijk aanspreken? Of bent u juist bang voor Reggeborgh als aandeelhouder? Reggeborgh heeft last van zn eigen schaduw, dat zal het zijn.