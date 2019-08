Japanse beurs eindigt licht hoger

Gepubliceerd op | Views: 65 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is woensdag licht hoger geëindigd. Beleggers bleven voorzichtig in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de tarievenstrijd tussen de Verenigde Staten en China. Daarnaast werd gelet op de obligatiemarkten waar de rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties opnieuw onder de rente van het tweejarige staatspapier dook. Deze zogeheten omgekeerde rentecurve wordt gezien als een belangrijke recessievoorspeller.

De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,1 procent in de plus op 20.479,42 punten. Vooral de Japanse telecombedrijven, die als een defensieve investering worden gezien in tijden van een economische neergang, waren in trek. Telecomconcern NTT klom 2,6 procent en de aanbieders van mobiele telefonie KDDI en NTT Docomo kregen er 2,5 en 1,9 procent bij. Cosmeticamaker Shiseido dikte 2,1 procent aan.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent lager. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index vlak. De Kospi in Seoul steeg 0,9 procent. Japan heeft Zuid-Korea officieel van de lijst van begunstigde handelspartners gehaald als gevolg van de diplomatieke ruzie tussen beide landen. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,5 procent in de plus.