STOCKWATCH Afwaardering ASMI en Besi vanwege tegenwind

Hebben wij niet geleerd en mee gekregen vanuit school dat je moet blijven innoveren, veranderen want anders gaat je bedrijf kapot.



Net als FED, die kritiek uit op Trump oorlog, kun je aan politieke strubbelingen weinig aan beginnen en FED heeft opgeroepen dat er een einde hier aankomt omdat het de economie beinvloedt en verslechterd.



De oorlog zal eindigen, dat is wat zeker is en daarom moeten Stockwatchers kijken naar de toekomst en geen korte termijn analyses doen.



Als belegger wil je weten hoe de toekomst eruit gaat zien voor bepaalde sector.



Doe je dat niet, dan ben je gewoon handelaar.



Boven genoemde analyses helpen de markt niet.

Iedereen wil met iets nieuws komen, maar als je zegt dat de chipindustries en toeleveranciers geen toekomst hebben vanwege geopolitieke redenen, dan ben je broodje aap aan het vertellen.



Het is in 2019, dat de beurs niet goed weet hoe bedrijven en analisten reageren op factoren waar bedrijven weinig aan kunnen doen, maar wel de omzet, groei stagneerd.



Fed zit met een probleem

Bedrijven zitten met een probleem

Stock watchers zitten met een probleem



Omdat Trump als een klein kind de markt beinvloedt door tweets en niet door investeringen, subsidies of andere maatregelen waar de economie omdraait.