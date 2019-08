'Strukton moet Saoedische bemiddelaar betalen'

Gepubliceerd op | Views: 65

AMSTERDAM (AFN) - Bouwbedrijf Strukton moet van een Saoedische rechter een schadevergoeding van 25 miljoen euro betalen aan een bemiddelaar. Dat meldt het FD op basis van vijf bronnen. In Nederland loopt daarnaast een onderzoek naar vermeende smeergeldbetalingen aan een Saoedische prins.

Het vonnis is een nieuwe tegenvaller voor Strukton, dat onderdeel is van het beursgenoteerde Oranjewoud-concern. In de voorlopige jaarcijfers van Oranjewoud is een extra voorziening van ruim 25 miljoen euro opgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Naar verluidt is Strukton in beroep gegaan tegen het vonnis, maar het is onduidelijk of de extra voorziening verband houdt met de rechtszaak.

De FIOD deed afgelopen februari een inval bij de bouwer, in omvang de vierde bouwer van Nederland, op verdenking van het betalen van smeergeld. De zaak voor de Saoedische rechter gaat om het betalen aan een andere bemiddelaar. Strukton heeft nog niet gereageerd op het nieuws.