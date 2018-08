Wall Street blijft dicht bij huis

Gepubliceerd op | Views: 407

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen toonden dinsdag tijdens de middaghandel in New York een vlak beeld. Beleggers op Wall Street hielden zich wat in, nadat er maandag een nieuw handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Mexico werd gesloten.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent hoger op 26.070 punten. De S&P 500 won een fractie tot 2897 punten en de Nasdaq kreeg er 0,1 procent bij op 8029 punten.

Eerder op de dag waren er in Europa ook al kleine uitslagen te zien. Volgens gegevens van marktonderzoeker Conference Board is het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie deze maand evenwel op het hoogste niveau sinds oktober 2000 uitgekomen.

Juweliersketen Tiffany ging 0,6 procent omhoog. De onderneming heeft zijn verkopen opgevoerd, met name in Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Dat leidde ook tot een hogere winst en Tiffany stelde tevens de verwachtingen naar boven bij.

Best Buy

Elektronicawinkel Best Buy opende eveneens de boeken, maar stelde beleggers teleur. Ze hadden meer verwacht van de omzet en winst. Ook viel de afnemende omzetgroei bij de onlineverkopen tegen. Het aandeel Best Buy zakte meer dan 5 procent.

Nieuws- en dataleverancier Thomson Reuters kondigde een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 9 miljard dollar aan en werd bijna 4 procent hoger gezet. De aandeelhouders zullen worden beloond direct na de afronding van de deal met investeerder Blackstone. Die neemt voor 17 miljard dollar een controlerend belang in de tak die data en analyses verkoopt aan de financiële sector.

Euro

De cijfers van onlineschoenenwinkel DSW vielen verder erg in goede aarde. Het bedrijf werd ruim 19 procent meer waard op de beurs. Softwarebedrijf VMWare, dat plant om CloudHealth in te lijven, zakte daarnaast dik 2 procent. Een opvallende winnaar was biotechbedrijf Affirmed. De koers schoot zo'n 200 procent omhoog vanwege een samenwerkingsdeal met Roche.

De euro was 1,1724 dollar waard, tegen 1,1719 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 68,35 dollar. Brentolie zakte 0,5 procent in prijs naar 75,84 dollar per vat.