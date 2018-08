Moody's slaat alarm over bankensector Turkije

Nou, paar weken geleden toe het niet goed ging met Turkije waren we al in totaal bijna 3% gedaald. Vervolgens komt er suikerfeest etc..je hoort heel de week niks over bankensector. En nu begin dat gezeik weer. En natuurlijk vind ik daar een mafia regering maar een week lang hebben we niets van hun gehoord op de beurs en nu ineens wel. Op RTLZ is aangegeven dat Turkije voor de 10de failliet is verklaart. Van de vorige 9 heeft niemand is van gehoord.