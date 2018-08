'Aston Martin geeft startsein voor beursgang'

Gepubliceerd op | Views: 597

LONDEN (AFN) - De Britse bouwer van luxeauto's Aston Martin gaat naar verluidt in het najaar naar de beurs in Londen. Volgens de Britse nieuwszender Sky maakt het bedrijf dat woensdag bekend bij de presentatie van zijn resultaten.

Er wordt al langer gespeculeerd over een gang naar de beurs van de ruim honderd jaar oude onderneming. Die is nu grotendeels in handen van investeerders uit Italië en Koeweit. Bij de beursgang wordt Aston Martin waarschijnlijk gewaardeerd op zo'n 5 miljard pond, omgerekend circa 5,5 miljard euro. De eigenaren willen volgens ingewijden van Sky voor ongeveer 1 miljard pond aan aandelen van de hand doen.

Aston Martin is onder meer bekend van de auto's uit de James Bondfilms. Onlangs werd bekend dat de fabrikant een aantal wagens wil gaan maken die vrijwel identiek zijn aan de DB5 van '007' in de jaren zestig. De machinegeweren uit de Bondfilm Goldfinger zullen niet worden aangebracht, wel het roterende nummerbord. Van de Aston Martin DB5 zijn er destijds naar schatting duizend gemaakt. De auto geldt dankzij James Bond als een van de beroemdste modellen ooit. Het prijskaartje van de nieuwe exemplaren bedraagt waarschijnlijk enkele miljoenen euro's.