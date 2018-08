BAM aan de slag in Brussel en Leeds

Gepubliceerd op | Views: 521

BUNNIK (AFN) - Bouwbedrijf BAM gaat aan de slag met twee bouwprojecten in Brussel. De opdrachten komen van het Brussels hoofdstedelijk gewest en hebben samen een contractwaarde van 60 miljoen euro. Ook heeft BAM een nieuwe opdracht gekregen in het Britse Leeds, waarmee zo'n 15 miljoen Britse pond (16,5 miljoen euro) gemoeid is.

Voor het ene project in de Belgische hoofdstad bouwen dochterondernemingen van BAM 103 woningen, een kinderopvang, winkelpanden en een multifunctioneel pand. Het andere project daar omvat 63 woningen en een ruimte van 7600 vierkante meter voor uiteenlopende economische activiteiten. Daarnaast worden een nieuwe straat en twee pleinen aangelegd. Op dit moment bevinden de projecten, die waarschijnlijk twee jaar in beslag nemen, zich nog in de ontwerp- en vergunningfase.

In Leeds mag het North East-team van BAM gaan werken aan de herontwikkeling van het Leeds Playhouse. De twee theaters die het Playhouse vormen werden oorspronkelijk geopend in 1990. De klus maakt deel uit van een bredere transformatie van het lokale Quarry Hill-gebied. Details over het verwachte moment van afronding door BAM zijn niet verstrekt.