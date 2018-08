'Wall Street zet weg omhoog voort'

Gepubliceerd op | Views: 626

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York staan dinsdag opnieuw voor een hogere opening. Maandag stegen de S&P 500 en de Nasdaq al tot nieuwe records. Beleggers kauwen nog altijd het nieuws over een nieuw handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Mexico dat het NAFTA-vrijhandelsakkoord moet vervangen. De Amerikaanse regering is hoopvol dat ook snel een deal met Canada kan worden gesloten.

Bovendien waren er cijfers van onder meer elektronicawinkel Best Buy en juweliersketen Tiffany. Op macro-economisch vlak verwerken beleggers cijfers over groothandelsvoorraden en huizenprijzen. Kort na opening volgen ook nog gegevens over het consumentenvertrouwen.

Elektronicawinkel Best Buy opende de boeken en stelde beleggers teleur. Ze hadden meer verwacht van de omzet en winst. Ook viel de afnemende omzetgroei bij de onlineverkopen niet mee.

DSW

De cijfers van Tiffany vielen wel in goede aarde. De juweliersketen verkocht meer, met name in Azië, Noord- en Zuid-Amerika. Dat leidde ook tot hogere winst en Tiffany stelde ook de verwachtingen naar boven bij.

Ook onlineschoenenwinkel DSW opende de boeken. Het bedrijf deed het veel beter dan verwacht en werd in de handel voorbeurs tot een vijfde hoger gezet.

Google werd aangevallen door president Trump. Die stuurde een reeks tweets uit waarin hij beweerde dat vrijwel alle berichten over hem op Google News van linkse media afkomstig zijn en dat het conservatieve geluid wordt genegeerd.

Dow Jones

Chipmaker AMD staat voor een hogere opening. Het bedrijf heeft veel minder dan grote concurrent Intel te maken met bepaalde kwetsbaarheden in zijn chips en kan volgens analisten zijn marktaandeel op de consumentenmarkt en de markt voor servers flink vergroten. Het aandeel stijgt al zeven dagen op rij. In totaal ging AMD in die periode 31 procent omhoog.

Maandag sloot de toonaangevende Dow-Jonesindex 1 procent hoger op 26.049,64 punten. Sinds februari had de beursgraadmeter niet meer boven de 26.000 punten gestaan. De S&P 500 won 0,8 procent tot 2896,74 punten en de Nasdaq kreeg er 0,9 procent bij op 8017,90 punten. Daarmee doorbrak de techbeurs de grens van 8000 punten voor de eerste keer.