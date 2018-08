'Vertrek Philips-bestuurder was eigen keuze'

Gepubliceerd op | Views: 594

AMSTERDAM (AFN) - Het vertrek van Philips-bestuurder Egbert van Acht had niet te maken met de verrichtingen van de divisie Personal Care waar hij leiding aan gaf. Volgens Philips-baas Frans van Houten was het zijn eigen keuze om te vertrekken en is hij niet door Philips onder druk gezet. Hij benadrukte dat de financiële prestaties van de tak ,,geen issue" waren, zo zei de topman dinsdag.

Het vertrek van de baas van de divisie voor persoonlijke verzorging werd vorige week bekendgemaakt. Van Acht, die krap een jaar de functie bekleedde, zat al enige tijd thuis. Hij is al sinds 2002 actief bij Philips.

Van Acht wordt per 1 oktober officieel opgevolgd door Roy Jakobs. De Duits-Nederlandse Jakobs zal later deze week tijdens techbeurs IFA in Berlijn, waar Philips doorgaans met de nodige innovaties op het gebied van persoonlijke verzorging op de proppen komt, in zijn rol als bestuurder al wel de temperatuur van het water gaan voelen. Ook Jakobs werkt al langer voor het bedrijf.

De tak voor persoonlijke verzorging is één van de drie peilers van het concern. Het onderdeel kampte de afgelopen periode onder meer met tegenwind in China, door een lagere vraag naar luchtzuiveringssystemen en voorraadkwesties.