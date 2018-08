Beveiligersstaking raakt 600 vluchten KLM

Gepubliceerd op | Views: 338 | Onderwerpen: luchtvaart

SCHIPHOL (AFN) - Een 24-uursstaking door beveiligers op Schiphol volgende week dinsdag zou consequenties hebben voor ongeveer zeshonderd vertrekkende vluchten van KLM, laat een woordvoerder weten. De luchtvaartmaatschappij zet echter ,,alle zeilen bij'' om passagiers in te lichten en om te boeken, mocht het tot een staking komen.

Vakbonden kondigden vorige week aan dat de luchthavenbeveiligers dinsdag de hele dag staken. Daardoor zouden er geen vliegtuigen kunnen vertrekken. ,,We wachten af wat er gaat gebeuren en we kijken wat voor maatregelen we moeten nemen'', aldus de KLM-zegsman.

Volgens Schiphol worden er in totaal 200.000 reizigers gedupeerd door de staking. De beveiligers en werkgevers ruziën al tijden over een nieuwe cao voor de branche.