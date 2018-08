BAM aan de slag in Brussel

Goed koopmoment. Dit aandeel kan weleens één van de grote winnaars van 2019 worden. Orderportefeuille blijft goed gevuld en de pricingpower is veel beter. Ervan uitgaande dat ze het komende jaar richting de margedoelstelling van 4% voor 2020 kunnen werken en dat de orderportefeuille op niveau blijft, kan de koers explosief omhoog. Technisch gezien, ligt er een driedubbele intraday bodem rond 3,32 en zitten we sinds de laatste in een stijgende trend. Na de gap op de kwartaalcijfers, zijn we gezakt en is deze gap gevuld. De laatste verkopers zijn er zo'n beetje uit en dan kunnen we weer omhoog.