'Kosten Van Lanschot temperen verwachting'

AMSTERDAM (AFN) - De gestegen operationele kosten bij Van Lanschot Kempen over het eerste halfjaar temperen de verwachtingen omtrent de winstgevendheid op de korte termijn. Dat schrijft ING in een analistenrapport naar aanleiding van de halfjaarcijfers. De bank verlaagt zijn advies voor Van Lanschot van buy naar hold en stelt zijn koersdoel naar beneden bij van 31,00 euro naar 25,00 euro per aandeel.

Van Lanschot wil zich omvormen tot een minder kapitaalintensief bedrijf. Volgens ING slaagt het bedrijf daarin, wat ruimte biedt voor bijzondere winstuitkeringen zoals het vorige week aangekondigde speciaaldividend van 1,50 euro per aandeel.

Toch liep de verhouding tussen de kosten en inkomsten op, door hogere advieskosten en speciale IT-projecten. Van Lanschot wil volgend jaar 3 miljoen euro tot 4 miljoen euro besparen met de uitbesteding van betaaldiensten, maar ING ziet geen verdere besparingsmogelijkheden.

Niet in lijn der verwachting

Tegelijkertijd ligt een stijging van de rentebaten gezien de lage rentestand niet in de lijn der verwachting. Om aan zijn doelstellingen omtrent de winst per aandeel te voldoen, wordt Van Lanschot Kempen daardoor afhankelijker van omzetgroei.

Het aandeel Van Lanschot noteerde omstreeks 10.30 uur ruim 2,7 procent lager op 23,00 euro.