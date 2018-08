'Openingswinst voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 1.924

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt dinsdag met winst te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beurzen hoger openen. Beleggers verwerken de nieuwe recordstanden op Wall Street en het laatste restje van de bedrijfsresultaten. Op het Damrak kwamen kleinere bedrijven als Alfen, DPA en B&S Group met cijfers.

Laadpalenfabrikant Alfen behaalde in de eerste helft van het jaar meer omzet. Alle activiteiten van het bedrijf: laadpalen, opslagsystemen en slimme elektriciteitsnetwerken lieten groei zien. Ook werd meer omzet behaald in het buitenland. Voor de rest van het jaar handhaaft Alfen zijn verwachtingen.

Detacheerder DPA wist de omzet in de eerste jaarhelft flink op te voeren. Ook de brutowinst en het bedrijfsresultaat vielen hoger uit. Volgens topman Eric Winter betalen eerdere investeringen zich uit. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt richt DPA zich nog nadrukkelijker op het behouden van zijn medewerkers en op het werven en opleiden van personeel.

B&S

Distributeur en groothandel B&S heeft in de eerste jaarhelft last gehad van de zwakke dollar. De omzet groeide weliswaar flink, maar zonder de wisselkoerseffecten was dat nog hoger geweest. De brutowinst daalde. Die was flink gestegen als de dollar niet zo ver was gezakt ten opzichte van de euro.

Financieel directeur Frank Sonnemans vertrekt na bijna zes jaar bij Kendrion. Hij gaat dezelfde rol vervullen bij chemiebedrijf Stahl. Wie Sonnemans gaat opvolgen bij de producent van elektromagnetische componenten is nog niet bekend.

Atrium

Vastgoedbedrijf Atrium European Real Estate kondigde aan een winkelcentrum in het Poolse Warschau over te nemen voor 301,5 miljoen euro. Het centrum heeft ruim 26.000 vierkante meter aan winkelruimte. Huurders zijn onder meer merken als H&M en Zara.

De Europese beurzen sloten maandag hoger. De AEX-index won 0,7 procent tot 564,13 punten en de MidKap klom 1 procent tot 800,37 punten. De beursgraadmeter in Parijs steeg 0,9 procent en de DAX in Frankfurt kreeg er 1,2 procent bij. De Londense beurs was gesloten.

Wall Street

Op Wall Street werden nieuwe recordniveaus bereikt. De Dow-Jonesindex eindigde 1 procent hoger op 26.049,64 punten. De S&P 500 won 0,8 procent tot een record van 2896,74 punten. De Nasdaq sloot 0,9 procent in de plus op 8017,90 punten. De technologiegraadmeter sloot daarmee voor het eerst boven de psychologische grens van 8000 punten.

De euro was 1,1670 dollar waard, tegen 1,1679 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 68,79 dollar. Brentolie bleef vrijwel onveranderd op 76,17 dollar per vat.