Alfen haalt meer omzet uit buitenland

ALMERE (AFN) - Laadpalenfabrikant Alfen heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet in de boeken gezet dan een jaar eerder. Daarbij streek het in energiesystemen gespecialiseerde bedrijf meer inkomsten op in het buitenland, zo kwam naar voren uit het halfjaarbericht van de onderneming.

De opbrengsten kwamen uit op 41 miljoen euro, 32 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarvan kwam 21 procent uit het buitenland, tegen 12 procent een jaar eerder. Volgens Alfen is dat te danken aan een succesvolle internationaliseringsstrategie. Alfen groeide bij alle drie zijn activiteiten: laadpalen, opslagsystemen en slimme elektriciteitsnetwerken.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met ruim 50 procent tot 1,7 miljoen euro. De aangepaste nettowinst bedroeg 600.000 euro, fors hoger dan in de eerste zes maanden vorig jaar. Voor de rest van het jaar handhaaft Alfen zijn verwachtingen. Het bedrijf voorziet ook dat de recente overname van de Finse branchegenoot Elkamo terug te zien is in de resultaten.