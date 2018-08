Kregting weg als commissaris bij Ordina

Gepubliceerd op | Views: 549

NIEUWEGEIN (AFN) - Aloys Kregting treedt af als commissaris bij Ordina, per 1 januari 2019. Dat werd dinsdag bekendgemaakt. Het aftreden houdt verband met de benoeming van Kregting als commissaris bij de Volksbank.

Inmiddels is het opvolgingsproces gestart. Kregting is sinds mei 2011 commissaris bij Ordina. In die hoedanigheid is hij tevens lid van de auditcommissie. Zijn benoemingstermijn liep in principe tot april 2019.