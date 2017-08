Europese verliezen lopen wat terug

Gepubliceerd op | Views: 261 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam maakte maandag een deel van zijn openingsverlies goed. Ook de belangrijkste andere Europese beursgraadmeters krabbelden wat op. De duurdere euro, die vrijdag het hoogste niveau bereikte sinds begin 2015, drukte met name in de ochtend op het beurssentiment.

De AEX-index op Beursplein 5 stond kort na aanvang van de handel in New York 0,3 procent in de min op 515,74 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 780,42 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren beide 0,2 procent. De beurs van Londen was gesloten vanwege een feestdag.

Altice was de grootste stijger onder de hoofdfondsen in Amsterdam met een plus van 1,1 procent. Het telecombedrijf kondigde aan voor maximaal 1 miljard euro aan eigen aandelen in te gaan kopen.

Philips

Ahold Delhaize stond opnieuw onder druk en was met een verlies van 1,6 procent de grootste verliezer in de AEX. Het supermarktbedrijf staat onder druk sinds Amazon vorige week prijsverlagingen aankondigde bij het overgenomen Whole Foods.

Philips verloor 0,4 procent. Het zorgtechnologiebedrijf gaat samenwerken met het Amerikaanse bedrijf HeartFlow. De samenwerking moet volgens de bedrijven cardiologen betere toegang tot diagnostische apparatuur bieden.

MidKap

In de MidKap sloot financieel dienstverlener Intertrust de rij met een min van meer dan 2 procent. Sterkste stijgers was TomTom met een plus van 0,6 procent.

De Europese herverzekeraars stonden licht onder druk vanwege de gevreesde schade van orkaan Harvey. Onderzoeksbureau CoreLogic schatte vorige week al dat de totale schade kan oplopen tot zo'n 40 miljard dollar. In Frankfurt verloor Munich Re 0,6 procent en in Zürich zakte Swiss Re 0,9 procent.

De euro was 1,1936 dollar waard, tegen 1,1885 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,2 procent in prijs tot 47,28 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 52,38 dollar per vat.